Сегодня в 11 часов состоится пресс-конференция Алексея Текслера о ситуации, связанной с COVID-19
Сегодня, 09:59 Категория: Общество
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Сегодня в 11 часов в режиме видеоконференцсвязи пройдёт ежедневный брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.
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