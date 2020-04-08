Сегодня в 11 часов состоится пресс-конференция Алексея Текслера о ситуации, связанной с COVID-19

Сегодня, 09:59 Категория: Общество

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Сегодня в 11 часов в режиме видеоконференцсвязи пройдёт ежедневный брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.

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