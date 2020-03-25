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В Челябинской области соблюдение условий самоизоляции проверяют стражи порядка

Вчера, 16:52 Категория: Общество
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С сегодняшнего дня полицейские Челябинской области начали проверять соблюдение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы.

 

Как сообщают СМИ в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области, такие рейды проводятся в рамках обязанностей по соблюдению общественного порядка. Для обеспечения сохранности здоровья сотрудников полиции им выданы медицинские маски и перчатки.

 

На данный момент на карантине находятся около трёх тысяч южноуральцев. И если кто-то из них решит нарушить карантинный режим, то он будет привлечён к административной ответственности.

 

На сегодняшний день в Кыштыме 29 жителей находятся на самоизоляции. Однако, как сообщили сайту «КР» в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский», пока распоряжений навещать на дому тех, кто вернулся из-за рубежа или находился в контакте с туристами, не поступало.

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Теги: Челябинская область полиция коронавирус самоизоляция

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