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Садоводам Кыштыма придётся остаться дома, пока действует режим самоизоляции

Сегодня, 14:53 Категория: Общество
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В Челябинской области садоводы вынуждены оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В ближайшее время никаких послаблений для данной категории жителей региона не предвидится. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru

– Пока не принято никаких послаблений относительно садоводов. Мы продолжаем работать и соблюдать ограничительные меры. И температурный режим ещё не таков, чтобы садоводы активно поехали в сады. Пока таких разрешений нет. Понятно, что мы в случае, если мы увидим, что ситуация у нас не ухудшается, отдельные послабления могут быть. Но пока этих решений нет, – губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что нужно следить за новостной повесткой, но в ближайшую неделю ожидать изменений, касающихся поездок в сады, не стоит.

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Теги: Кыштым 1obl.ru Первый областной Медиахолдинг ОТВ Садоводы на самоизоляции ЯвДомике

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  • Александр.

  • Сегодня, 16:41
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
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  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
Господа, изучите конституцию России, как может быть обязательным режим самоизоляции, это нарушение закона, режим ЧС не был объявлен президентом, а значит задержания и наложение штрафов за перемещение, это нарушение свободы перемещения граждан и закона.
 