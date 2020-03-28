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У жителя Кыштыма не подтвердился условно положительный анализ на коронавирусную инфекцию

Сегодня, 13:37 Категория: Медицина
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По данным оперативного штаба, на 28 марта в Кыштымском городском округе подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции нет. У одного гражданина первичный условно положительный анализ не подтвердился. Из новосибирской лаборатории «Вектор» пришёл отрицательный результат исследования. Гражданин продолжает находиться на изоляции. Информация об этом опубликована на сайте администрации Кыштымского городского округа.

 

По информации оперативного штаба регионального министерства здравоохранения, на данный момент на территории Челябинской области Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены девять случаев заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе зарегистрировано ещё десять выявленных условно положительных анализов.

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Теги: Кыштым Коронавирусная инфекция Ограничительные меры Самоизоляция

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Информация оперативного штаба министерства здравоохранения Челябинской области

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