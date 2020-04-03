Оперативная информация о распространении коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 18:23 Категория: Медицина

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За последние сутки новосибирский «Вектор» подтвердил два случая заражения, всего по области подтвержден диагноз у 23 человек. Из них 12 человек из Челябинска, 5 из Кизила, 2 из Магнитогорска, 2 из Бредов, по одному в Златоусте и Миассе.

У всех заболевших болезнь протекает в лёгкой форме. Семеро переносят заболевание без клинических проявлений, у одного заболевшего диагностирована пневмония в лёгкой форме. Среди условно подтверждённых – три случая пневмонии средней степени тяжести.

В Главном Управлении МВД создали базу всех граждан, получивших постановления Роспотребнадзора об обязательной изоляции. Это порядка пяти тысяч южноуральцев. На въездах в регион и на улицах городов сотрудники ДПС проверяют автотранспорт с целью выявления граждан, нарушающих данные постановления.

Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. Школы, учреждения среднего профессионального образования и вузы с понедельника перейдут в режим электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителя будут выходить на рабочие места, только в случае, если у них нет технической возможности вести образовательный процесс из дома, и они не входят в группу риска. Для выпускников 9-х, 11-х классов будет запущен образовательный интернет-канал, на котором будут разбираться наиболее сложные темы итоговых аттестаций. В дальнейшем портал начнёт работу со всеми школьниками.

Русская медная компания передает в регион 200 тысяч масок, в течение сегодняшнего дня они будут доставлены. Компания делает это на благотворительной основе для регионов присутствия. Средства защиты поделят между Челябинской и Свердловской областями поровну.



В тестовом режиме запущен сайт Коронавирус74.рф со статистикой и информацией о принятых решениях, справочной информацией и ответами на часто задаваемые вопросы.

Режим обязательной самоизоляции в регионе будет продлен по 19 апреля включительно. Изменение режима возможно, если в области перестанут фиксировать новые заражения на 14 день с последнего подтвержденного случая.