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Губернатор Алексей Текслер сообщил новые данные о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции

Сегодня, 13:10 Категория: Общество
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За последние сутки в новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Челябинской области. Таким образом, всего в регионе подтверждено 20 случаев заражения. Условно подтвержденных – 5.
Двое жителей Челябинской области уже выздоровели. Это мужчина из Миасса и женщина из Магнитогорска.
Вчера и сегодня в аптеки областного аптечного склада поступило 37 и 20 тысяч масок соответственно. Регион держит ситуацию на контроле и работает с розничной сетью.
Также вчера в регионе было проведено почти 800 проверок, было выявлено нарушений режима самоизоляции.
Приостановлено международное сообщение в аэропортах Челябинска и Магнитогорска.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Режим самоизоляции Коронавирусная инфекция Новые данные о заболевших

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