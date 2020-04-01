Губернатор Алексей Текслер сообщил новые данные о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции

Сегодня, 13:10 Категория: Общество

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За последние сутки в новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей Челябинской области. Таким образом, всего в регионе подтверждено 20 случаев заражения. Условно подтвержденных – 5.

Двое жителей Челябинской области уже выздоровели. Это мужчина из Миасса и женщина из Магнитогорска.

Вчера и сегодня в аптеки областного аптечного склада поступило 37 и 20 тысяч масок соответственно. Регион держит ситуацию на контроле и работает с розничной сетью.

Также вчера в регионе было проведено почти 800 проверок, было выявлено нарушений режима самоизоляции.

Приостановлено международное сообщение в аэропортах Челябинска и Магнитогорска.