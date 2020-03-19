В Кыштыме ограничен личный приём граждан судебными приставами

Сегодня, 13:55 Категория: Общество

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Такое распоряжение от федеральной службы судебных приставов вступило в силу сегодня, 19 марта. Пока на неопределённый срок, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, ограничен личный приём граждан как в центральном аппарате службы, так и во всех структурных подразделениях. Кыштым не стал исключением.

В службе судебных приставов по Кыштыму и Карабашу рекомендуют всю необходимую информацию о задолженности узнавать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы. Кроме того, временно прекращено проведение рейдов.

Обратиться в службу судебных приставов можно через интернет-приёмную ФССП, либо по телефону. Личные обращения должны быть сведены к минимуму.