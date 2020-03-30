В Кыштыме в управлении пенсионного фонда и многофункциональном центре ограничен приём граждан. Публикуем номера телефонов для обращений

Вчера, 13:41 Категория: Общество

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В целях снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией в управлении пенсионного фонда ограничен личный приём граждан и страхователей.

По вопросам выплаты социального пособия на погребение, начисленных сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся неполученными в связи с его смертью и представления недостающих документов для получения государственных услуг, следует вызвать сотрудника управления при помощи кнопки вызова или по телефону: 8 (35151) 4-08-38.

По остальным вопросам обращаться через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг, а также через услуги почтовой связи.

Работают телефоны «горячей линии»:

8 (35151) 4-08-38 УПФР в г. Кыштыме,

8 (351) 282-28-28 ОПФР по Челябинской области.

Ограничения носят временный характер. О возобновлении личного приёма посетителей будет сообщено дополнительно.

Многофункциональный центр (ул. Республики, 10) осуществляет приём граждан только по предварительной записи.

Выдача исполненных документов осуществляется после получения уведомления о готовности.

Предварительная запись и консультации осуществляются по телефонам: 8 (351-51) 4-45-54 и 8 (351-51) 9-00-12 или через сайт mfckgo.mfc-74.ru.

Документы на предоставление государственных и муниципальных услуг можно подать через портал государственных услуг.