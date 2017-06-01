В Кыштыме личный приём граждан проведёт главный полицейский-антикоррупционер области
Автор: КР от Вчера, 09:25 Категория: Общество
Анатолий Николаевич Сабодаш
В предстоящую среду, 7 июня, в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» приедет начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области полковник полиции Анатолий Сабодаш. Он проведёт личный приём граждан.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, с жалобами и заявлениями в сфере экономических преступлений можно обратиться по адресу: улица Красной Звезды, 97, кабинет № 310 с 14 до 16 часов.
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