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В Кыштыме личный приём граждан проведёт главный полицейский-антикоррупционер области

Автор: КР от Вчера, 09:25 Категория: Общество

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Анатолий Николаевич Сабодаш

 

В предстоящую среду, 7 июня, в межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» приедет начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области полковник полиции Анатолий Сабодаш. Он проведёт личный приём граждан.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, с жалобами и заявлениями в сфере экономических преступлений можно обратиться по адресу: улица Красной Звезды, 97, кабинет № 310 с 14 до 16 часов.

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