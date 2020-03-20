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В Кыштыме суды временно приостановили приём граждан и рассмотрение ряда категорий дел

Сегодня, 11:04 Категория: Общество
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Со вчерашнего дня в Кыштымском городском суде, а также на всех трёх судебных участках мировых судей введены ограничения как по личному приёму граждан, так и по рассмотрению некоторых категорий дел.

 

Постановление о принятии профилактических мер в свози с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции подписано президиумом Верхновного Суда РФ.

 

Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Елена Казакова, гражданам рекомендуется обращаться в суды посредством интернет-приёмных или Почтой России. Временно будут рассматриваться только безотлагательные дела.

 

Профилактические меры будут действовать по 10 апреля включительно.

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Теги: Кыштым суд коронавирус профилактика прием граждан

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