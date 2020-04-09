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В России осталось всего три региона, куда ещё не добрался коронавирус

Сегодня, 12:16 Категория: Общество
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По данным на сегодняшнее утро, ни одного случая новой коронавирусной инфекции не подтверждено у жителей Чукотки, Ненецкого автономного округа и Республики Алтай. Все остальные субъекты Российской Федерации в большей или меньшей степени уже столкнулись с заразой мирового масштаба.

 

Как сообщается на сайте Стопкоронавирус. РФ, на 8 апреля в нашей стране за сутки выявлено 1 175 новых случаев болезни. Всего же таких диагнозов насчитывается уже у более чем восьми тысяч россиян.

 

Самая неблагоприятная обстановка по коронавирусной инфекции складывается в столице. На Москву приходится почти половина всех заболевших.

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Теги: Россия коронавирус Чукотка

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