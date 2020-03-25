В Кыштыме нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Сегодня, 09:10 Категория: Медицина

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В последние дни по городу расползаются слухи о якобы подтверждённых случаях коронавирусной инфекции у некоторых кыштымцев. Кто-то «приписывает» болезнь работникам одного из градообразующих предприятий, кто-то – представителям бюджетной сферы.

Сегодня утром мы попросили прояснить ситуацию главного врача Кыштымской центральной городской больницы Игоря Ускова.

– Подтверждённых случаев коронавируса на территории Кыштымского округа нет, – заявил Игорь Геннадьевич. – Трое жителей в настоящее время находятся в карантине инфекционного отделения. Все они наблюдаются с целью профилактики, признаков болезни нет. Ещё 29 жителей Кыштыма находятся на двухнедельной самоизоляции.

По последним данным, всего в Челябинской области официально зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Болезнь подтверждена у жителя Миасса, вернувшегося из Андорры. Молодой человек находится в больнице, коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме. Ещё у шестерых южноуральцев условно положительные результаты на коронавирус, подтвердить или опровергнуть которые должны в лаборатории Новосибирска.





...Буквально недавно стало известно, что у четверых челябинцев официально подтвердилась коронавирусная инфекция.