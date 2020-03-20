В Кыштыме объявлен режим повышенной готовности

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Соответствующее постановление подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в целях предупреждения распространения на территории муниципалитета новой коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте администрации городского округа, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Временно приостановлено проведение досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно.

Управлению по делам образования рекомендовано ввести режим свободного посещения для учеников и организацию дистанционного обучения при наличии соответствующего заявления родителей.

Гражданам, проживающим на территории Кыштымского городского округа, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации.

Жители округа, посещавшие территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны сообщать даты и место пребывания за пределами страны, дату прибытия и место проживания в Кыштыме, контактную информацию для организации медицинского наблюдения. Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16 и телефон регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 8-800-555-49-43.

Межведомственная комиссия по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Кыштымского городского округа переведена на круглосуточный режим работы.

По информации министерства здравоохранения Челябинской области, на данный момент случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области не выявлено. Под наблюдением в больницах региона находятся 1082 человека.