На Южном Урале медработникам ввели доплату за оказание помощи пациентам с коронавирусом
Сегодня, 15:34 Категория: Медицина
89
0
Сегодня, 3 апреля, на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал дополнительные региональные меры социальной поддержки граждан.
С апреля будет введена региональная доплата к пособию по безработице. Общая сумма выплаты с учётом федерального пособия составит 15 тысяч рублей.
Кроме того, правительство Челябинской области разрабатывает дополнительный пакет поддержки для матерей-одиночек и многодетных семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В частности, эти категории смогут рассчитывать на помощь в обеспечении продуктами питания от местных производителей.
Медработникам, непосредственно оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, вводится доплата в расчёте от среднемесячного дохода. Доплата врачам составит 100 процентов от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу – 50 процентов, младшему персоналу – 30 процентов.
Врачам скорой помощи, работающим с такими пациентами, будет установлена доплата в размере 80 процентов от среднемесячного дохода, среднему медицинскому персоналу – 40 процентов, фельдшерам и иному персоналу – 20 процентов.
Врачи подразделений первичной медико-санитарной помощи получат доплату в размере 80 процентов, средний медицинский персонал – 40 процентов, младший – 20 процентов.