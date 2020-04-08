Президент России выступит с большим вступительным словом к жителям страны

Сегодня, 17:39 Категория: Общество

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Сегодня президент РФ Владимир Путин выступит с большим вступительным словом к гражданам страны. Затем в формате видеоконференции пройдёт совещание с губернаторами. Как и в прошлые два раза главной темой станет – профилактика распространения коронавирусной инфекции в стране.



Напомним, две недели назад Владимир Владимирович объявил первую апрельскую неделю нерабочей. А также анонсировал меры поддержки жителей страны, предпринимателей и организаций.



На прошлой неделе в своём втором выступлении перед нацией Владимир Путин поблагодарил за работу врачей и продлил нерабочие дни до конца месяца.



По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступительное слово будет большим и ёмким. После него совещание с главами регионов пройдёт в закрытом формате.