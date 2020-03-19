В Кыштыме инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по пять тысяч рублей

Сегодня, 12:19 Категория: Общество

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О принятии такого решения сегодня на совещании в правительстве Челябинской области заявил губернатор Алексей Текслер. Выплаты по пять тысяч рублей из регионального бюджета начнутся в апреле-мае. Для их получения не потребуется каких-либо дополнительных заявлений.

Как сказала сайту «КР» председатель совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Григорьевна Каданцева, в нашем городе проживают восемь участников Великой Отечественной войны. Четверо из них инвалиды.

На ежегодном губернаторском приёме, который пройдёт в Кыштыме в начале мая, примут участие четыре участника войны, два узника концлагерей и 19 тружеников тыла.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, распорядился выплатить инвалидам и участникам войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны по 75 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто. Выплаты произведут до мая.