Для малого бизнеса Южного Урала снизят налоговую нагрузку

Сегодня, 18:20 Категория: Экономика и бизнес

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил второй «пакет» мер поддержки малого бизнеса, который сейчас несёт убытки от введённых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

При использовании упрощённой системы налогообложения ставка по объекту налогообложения «доходы» снизится с 6 до 1 процента, «доходы минус расходы» – с 10 до 5 процентов.

На единый налог на вменённый доход снизится ставка с 15 до 7,5 процентов.

По патентной системе налогообложения меняется расчёт платежа так, чтобы он составлял один рубль.

Таким образом, фискальная нагрузка снизится для 20 тысяч малых и средних предпринимателей.

МФЦ «Территория бизнеса» докапитализируется на 290 миллионов рублей.

Средства направят, в том числе, на льготные займы до трёх миллионов рублей под 1 процент годовых с отсрочкой первого платежа по основному долгу на шесть месяцев, и поручительства гарантийного фонда со сниженной стоимостью – 0,5 процента вместо 1,5 процентов.

Предприятия, которые имеют займы в «Территории бизнеса» и поручительства гарантийного фонда, получат аналогичную помощь. Возможна реструктуризация кредитов.



Все эти меры предоставят только тем, кто обязуется сохранить рабочие места. Финансовую поддержку получит свыше 250 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит сохранить не менее 3000 рабочих мест.

В проработке находится снижение имущественного, транспортного и единого сельскохозяйственного налога.