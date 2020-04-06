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Губернатор Челябинской области в режиме онлайн проинформирует южноуральцев о текущей эпидемиологической ситуации

Сегодня, 10:15 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области ежедневно выходит на прямой диалог в режиме online, и информирует южноуральцев о текущей эпидемиологической ситуации.

Каждый житель области может получить актуальную и правдивую информацию из уст первого лица Челябинского Правительства. Губернатор Алексей Текслер по личной инициативе обращается к населению, разъясняя права на социальную поддержку и о мерах борьбы с эпидемией коронавируса. Обращения транслируются на нескольких ресурсах:

  • Челябинский телеканал ОТВ (21 кнопка всех кабельных операторов),
  • Сайт 1obl.tv (здесь вы можете посмотреть все предыдущие обращения А.Л. Текслера по теме эпидемии),
  • Социальные сети 1obl.ru (https://vk.com/otvchel , https://ok.ru/otv.novosti , https://m.facebook.com/1obl.ru/ )

 Ближайшее обращение состоится сегодня, 6 апреля, в 11:00. Следите за анонсом обращений на сайте: 1obl.ru                                                                             

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Губернатор Челябинской области Онлайн обращение Прямой диалог

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