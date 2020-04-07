Через два часа начнётся трансляция «Online-театра» для детей. Жители Кыштыма услышат произведения Д. Мамина-Сибиряка и В. Сутеева

Вчера, 08:00 Категория: Культура

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В ежедневном режиме студия телеканала ОТВ вместе с известными челябинскими актёрами работает для своих маленьких зрителей.

Сегодня, 7 апреля, в 10:00 начнётся трансляция сказок Д. Мамина-Сибиряка и В. Сутеева. Присоединяйтесь по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-aktyery-detyam-skazki-mamina-sibiryaka-i-vladi/

Увлекательные детские истории читают министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и актриса Театра кукол Елизавета Борок.

Напомним, в рамках «Online-театра» реализуется проект «Челябинские актёры – детям». По будням в студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых. За неделю проект набрал около 50 тысяч просмотров.

Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

