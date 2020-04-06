В 10:00 начнётся трансляция «Online-театра» для детей. Жители Кыштыма услышат сказки Б.В. Шергина и Х.К. Андерсена

Сегодня, 08:30 Категория: Культура

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Как ранее сообщалось на сайте "КР", в рамках проекта «Online-театр», с 27 марта по 19 апреля южноуральцы абсолютно бесплатно могут посмотреть лучшие постановки челябинских театров, не выходя из дома. Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

В рамках «Online-театра» реализуется ещё один совместный проект министерства культуры челябинской области и медиахолдинга ОТВ «Челябинские актёры - детям». В студии ОТВ, с 10:00 до 12:00 артисты читают любимые сказки и рассказы для детей и взрослых.

Сегодня, 6 апреля, в 10:00 Челябинский Камерный Театр представит сказки Б. В. Шергина и "Дикие лебеди" Х.К.Андерсена. Присоединяйтесь по ссылке https://1obl.tv/live/online-teatr-/chelyabinskie-aktyery-detyam-skazki-khansa-khristiana-anders/

#ЯвДомике