В России работает сайт с официальной информацией о распространении коронавируса

Сегодня, 10:30 Категория: Общество

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Вся информация о распространении COVID-19 в России собрана на сайте https://стопкоронавирус.рф/. На портале можно посмотреть достоверную статистику распространения вируса в стране, количество проведенных тестов на инфекцию, а также узнать о профилактике и путях передачи вируса.

На сайте публикуется оперативная информация о пандемии, поступающая от Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ. Помимо данных о числе больных и выздоровевших в стране, на портале можно найти информацию о мировой статистике коронавирусной инфекции.

Получить информацию о COVID-19 можно также по номеру единой федеральной «горячей линии» по лечению и профилактике коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Страницы портала https://стопкоронавирус.рф/ в социальных сетях и мессенджерах:

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