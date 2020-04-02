Оперативная информация на 2 апреля по ситуации с распространением коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 14:36 Категория: Медицина

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В Челябинской области на данный момент Новосибирской лабораторией «Вектор» подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.

Условно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – семь (три новых случая).

Выдача больничных листов осуществляется дистанционно в электронном виде либо участковым врачом на дому.

8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

По данным на вчерашний день, в карантине инфекционного отделения Кыштымской городской больницы находятся шестеро жителей нашего города. Признаков заболевания ни у одного из них нет. Ещё 42 жителя Кыштыма находятся в самоизоляции под наблюдением. Их на дому каждый день навещают медработники, которые следят за состоянием здоровья. Об этом сайту "КР" сообщил главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков.