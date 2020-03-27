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Информация оперативного штаба Челябинской области по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Сегодня, 14:50 Категория: Медицина
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По информации оперативного штаба, на данный момент в Челябинской области Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены 12 случаев с коронавирусной инфекции. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Условно положительные результаты на COVID-19 выявлены у 15 жителей  региона. Пациенты с предварительно положительными анализами находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Врачи ожидают окончательных результатов из лаборатории в Новосибирске.

8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии министерства здравоохранения.
Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме. Дополнительная информация о COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф

Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, не посещать места с большим количеством людей. Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. При первых признаках недомогания – обращаться к врачу.

Жители Челябинской области до сих пор возвращаются из стран, где распространена коронавирсусная инфекция. Сегодня в челябинском аэропорту совершил посадку международный рейс из Таиланда. В пресс-службе областного министерства здравоохранения сообщили, что за два часа 14 медиков собрали 260 анализов у прилетевших пассажиров.
Сейчас международный терминал аэропорта закрыт для всех рейсов, пребывающих из других государств, за исключением специальных чартеров, возвращающих россиян домой. После приземления южноуральцев ждёт обязательная процедура санитарного контроля.

 

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Теги: Кыштым Оперативный штаб Челябинской области Информация о заболеваемости коронавирусом

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