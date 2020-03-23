О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области

Сегодня, 16:30 Категория: Медицина

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В правительстве Челябинской области первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала журналистам о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.



На сегодняшний день официально зарегистрирован один пациент с коронавирусной инфекцией. Ещё четверо – условно положительных. Все - жители Челябинска. Предположительно завтра ожидаются результаты их тестов из Новосибирска. Уже сейчас становится понятно, что все случаи инфекции – завозные. Это не внутренние очаги. Прилетевшие граждане не следовали данным рекомендациям и предписаниям: не обратились на «горячую линию» министерства здравоохранения Челябинской области по телефону: 8 (351) 240-15-16, не самоизолировались вовремя. Радует, что все случаи заболевания протекают в лёгкой форме.

На данный момент осмотр проходят все прилетевшие граждане из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Этот поток постепенно снижается.

Особое внимание нужно уделить пожилым людям, они наиболее незащищенная категория от заболевания и передачи вируса.





С 20 марта Фонд социального страхования РФ оформляет электронные больничные для россиян на карантине из-за коронавируса дистанционно, сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС. Чтобы получить листок нетрудоспособности после возвращения из-за рубежа, работнику и членам его семьи будет достаточно подать заявление на сайте фонда. Оплата такого больничного также будет отличаться от обычной: средства поступят заявителю напрямую из ФСС уже через несколько дней.



Больничный лист, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.



Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.