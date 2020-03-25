Жители России присоединяются к акции «Мы вместе»

Вчера, 14:15 Категория: Общество

111

0

7 837 человек подали заявку на сайте мывместе2020.рф, чтобы присоединиться к помощи пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса. Прежде чем приступить к работе желающие проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности.

На онлайн-конференции, прошедшей 24 марта, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заявил, что организаторы акции #МЫВМЕСТЕ уже получили более тысячи заявок от партнёров, готовых оказать помощь. Большинство отмечают, что готовы предоставлять транспорт, продукты и психологическую и юридическую помощь.

Среди партнёров – крупные коммерческие компании, представители малого и среднего бизнеса и общественные организации.

Платформа «Россия – страна возможностей» попросила участников конкурса «Цифровой прорыв» разработать IT-решения в сферах здравоохранения и анализа данных. Также специалистов попросили помочь наладить процесс дистанционного обучения в регионах и, не нарушая рекомендаций, обеспечить информационную поддержку пожилым людям по настройке необходимых сервисов.



Помимо этого, на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, виртуальные туры по музеям, образовательные курсы и прочее.



Напомним, в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса. На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости. Работает телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-200-3411.