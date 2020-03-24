Жителям Кыштыма рекомендуют свести к минимуму использование наличных денег
Сегодня, 16:25 Категория: Экономика и бизнес
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Сегодня Банк России рассказал об одной из мер профилактики коронавируса. Так, банкам рекомендовано перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Речь идёт примерно о двух неделях.
Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за её пределами.
Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег.
Что касается населения, банк советует отдать предпочтение безналичной форме оплаты товаров и услуг.