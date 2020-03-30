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В Кыштыме ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, находится под контролем

Вчера, 09:47 Категория: Общество
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По данным Кыштымской центральной городской больницы, на сегодняшнее утро под наблюдением врачей в карантине находится восемь человек.

 

Как уточнил главный врач больницы Игорь Усков, у них нет признаков заболевания. Все они госпитализированы исключительно в профилактических целях. Ещё 48 жителей нашего города находятся на самоизоляции.

 

Напомним, у одного кыштымца анализ на коронавирусную инфекцию, давший в начале условно положительный результат, в лаборатории города Новосибирска не подтвердился. Таким образом, на данный момент в Кыштыме нет ни одного лабораторно подтверждённого случая коронавируса.

 

Что касается Челябинской области, то, по данным на вчерашний день, 29 марта, в нашем регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 человек.

 

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Теги: Кыштым коронавирус больница

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