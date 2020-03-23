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У троих жителей Челябинска первые тесты на коронавирус дали условно положительный результат

Сегодня, 11:17 Категория: Общество
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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что  у троих жителей региона – условно положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию.

 

– Сейчас мы ждём подтверждения от федеральной лаборатории в Новосибирске. О результатах сообщим. Все трое - жители Челябинска, сейчас они в инфекционном стационаре под наблюдением врачей, – сказала Ирина Гехт.

 

Напомним, в прошедшую субботу коронавирус подтвердился у жителя Миасса, который вернулся из Испании. Отработаны все контакты больного. Анализы его друзей, попутчиков и родных дали отрицательный результат.

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Теги: Кыштым коронавирус Ирина Гехт

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