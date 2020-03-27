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В Кыштыме есть условно положительный результат на коронавирус

Сегодня, 14:00 Категория: Медицина
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Как сказал только что сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, на сегодняшний день у одного жителя Кыштыма результат на коронавирус оказался условно положительным. Для 100-процентного подтверждения анализ отправлен в лабораторию «Вектор» города Новосибирска.

 

– Мужчина, вернувшийся из Индии, находится в карантине, под наблюдение взяты все, с кем он контактировал, – сказал Игорь Усков.

 

Напомним, с недавнего времени в больнице заработала горячая линия для вернувшихся из-за границы. За два дня на горячую линию обратились восемь туристов, вернувшихся домой из зарубежных поездок. Все они отправлены в самоизоляцию. Всего на двухнедельной самоизоляции находятся уже 42 жителя нашего города.

Звонки на горячую линию городской больницы принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00 по телефону: 8-951-111-99-23.

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Теги: Кыштым коронавирус

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