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У кыштымца, вернувшегося из-за границы, коронавирус не подтвердился

Сегодня, 10:04 Категория: Медицина
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Семейная пара из Кыштыма, где один из супругов недавно вернулся из азиатской страны, находится в карантине. Такие меры профилактики коронавирусной инфекции действуют в настоящее время во всём мире.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, повода для паники нет. Исследования на коронавирус дали отрицательный результат. По истечении срока карантина оба жителя Кыштыма, которые пока ещё остаются под наблюдением врачей, вернутся домой.

 

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Теги: Кыштым коронавирус профилактика

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