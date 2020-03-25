В Челябинскую область поступили новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции

Вчера, 14:28 Категория: Общество

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Челябинская область получила 4900 новых тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, по мере необходимости запасы будут пополняться. На базе инфекционных отделений в Миассе, Магнитогорске и Челябинске появятся три дополнительных лаборатории по сдаче анализов на COVID-19.

По информации оперативного штаба министерства здравоохранения Челябинской области на 26 марта, всего коронавирусная инфекция выявлена у восьми человек. Во всех случаях болезнь протекает в лёгкой форме. Пациенты изолированы, получают всю необходимую медпомощь.

Ещё три анализа условно подтверждённые. Ожидаются результаты из лаборатории Новосибирска.



Безопасных стран для посещения больше нет. Сейчас важно контролировать ход. Необходимо соблюдать профилактические меры.



Закрываются все детские развивающие центры и клубы, бассейны. Есть ограничения в работе фитнес – центров. Посещение до 50 человек.



На объявленной выходной неделе органы власти, магазины, аптеки и больницы будут работать в прежнем режиме.

