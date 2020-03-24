В Кыштым из города Касли будут направлять жителей с подозрением на коронавирус

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Вчера, 23 марта, пресс-служба Каслинского муниципального района опубликовала для местных жителей информацию о ситуации по коронавирусной инфекции. Заявлено, что в больницах обеспечен полный комплекс средств индивидуальной защиты и медицинской помощи.

Также пресс-служба Каслинского района довела до граждан информацию, что в случае выявления вируса, заболевших будут отправлять для дальнейшего лечения в городскую больницу Кыштыма.

Мы обратились за комментарием к главному врачу кыштымской горбольницы Игорю Ускову.

– Мы будем принимать пациентов только с подозрением на коронавирус. Но те, у кого вирус подтверждён, будут отправлены на лечение в больницу Челябинска, а не Кыштыма, – сказал сайту «КР» Игорь Геннадьевич.

По информации оперативного штаба министерства здравоохранения Челябинской области на 24 марта 10:30 часов, в регионе выявлен один человек с коронавирусной инфекцией, заболевание протекает в лёгкой форме. Он находится в инфекционном отделении Миасса, в изолированном боксе, получает все необходимое лечение.



У шести жителей Челябинской области выявлены условно положительные результаты на COVID-19. Пациенты находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Медики ожидают результатов анализов из лаборатории в Новосибирске.

Среди кыштымцев заболевших нет.



8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии министерства здравоохранения работает в круглосуточном режиме.