Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём таможенника Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Общество 0 Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Таможенные органы – один из важнейших элементов обеспечения безопасности национального экономического пространства. От слаженной и качественной работы таможенников во многом зависит развитие внешнеэкономических связей нашего региона, благоприятный деловой климат и инвестиционная привлекательность Южного Урала. Общество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы сотрудников таможенной службы отличали верность долгу, профессионализм, принципиальность и порядочность. Благодарю вас за честную службу на благо нашей области и всей страны! Желаю профессиональных успехов, жизненного благополучия, счастья и мира в семьях! Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить