Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём таможенника

Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Общество

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Таможенные органы – один из важнейших элементов обеспечения безопасности национального экономического пространства. От слаженной и качественной работы таможенников во многом зависит развитие внешнеэкономических связей нашего региона, благоприятный деловой климат и инвестиционная привлекательность Южного Урала.

Общество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы сотрудников таможенной службы отличали верность долгу, профессионализм, принципиальность и порядочность.

Благодарю вас за честную службу на благо нашей области и всей страны! Желаю профессиональных успехов, жизненного благополучия, счастья и мира в семьях!