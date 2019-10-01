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Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём таможенника

Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Общество

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Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

 

Таможенные органы – один из важнейших элементов обеспечения безопасности национального экономического пространства. От слаженной и качественной работы таможенников во многом зависит развитие внешнеэкономических связей нашего региона, благоприятный деловой климат и инвестиционная привлекательность Южного Урала.

 

Общество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы сотрудников таможенной службы отличали верность долгу, профессионализм, принципиальность и порядочность.

 

Благодарю вас за честную службу на благо нашей области и всей страны! Желаю профессиональных успехов, жизненного благополучия, счастья и мира в семьях!


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