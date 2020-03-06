Поздравление от Алексея Текслера с Международным женским днём

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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Международным женским днём!

Во все времена на искренней женской любви и мудрости держался мир. Вы храните семейный уют, воспитываете детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь успехов практически во всех сферах жизни. И при этом всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными. Мы ценим вашу заботу и благодарны за преданность, доброту и чуткость.

Пусть в вашем доме будет меньше хлопот, а в жизни – больше светлых дней. Желаю вам счастья, удачи, любви и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер