Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём матери

Автор: КР от Вчера, 09:00 Категория: Общество

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Днём матери!

Этот замечательный праздник ещё раз напоминает нам о самом близком и дорогом человеке. Всё в мире начинается с мамы. Они воспитывают нас своей любовью. С мамой мы учимся делать первые шаги, познаём житейские мудрости, становимся добрее и чище душой. К ней мы возвращаемся в трудную минуту. Она всегда будет надёжной опорой для каждого человека, поймет и простит, согреет своим теплом и ничего не попросит взамен.

Не только в этот праздник, но и каждый день мы должны быть благодарны своим матерям за доброту и заботу, терпение, бесконечную любовь и нежность. Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание.

Желаю здоровья и счастья, любви и достатка в ваших семьях.