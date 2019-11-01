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Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём матери

Автор: КР от Вчера, 09:00 Категория: Общество

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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днём матери!

 

Этот замечательный праздник ещё раз напоминает нам о самом близком и дорогом человеке. Всё в мире начинается с мамы. Они воспитывают нас своей любовью. С мамой мы учимся делать первые шаги, познаём житейские мудрости, становимся добрее и чище душой. К ней мы возвращаемся в трудную минуту. Она всегда будет надёжной опорой для каждого человека, поймет и простит, согреет своим теплом и ничего не попросит взамен.

Не только в этот праздник, но и каждый день мы должны быть благодарны своим матерям за доброту и заботу, терпение, бесконечную любовь и нежность. Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание.

 

Желаю здоровья и счастья, любви и достатка в ваших семьях.


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