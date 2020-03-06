На Кыштымском машиностроительном объединении прошёл конкурс красоты

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Конкурс красоты и таланта «Мисс КМО» состоялся впервые за всю историю предприятия. Вчера на сцене Народного дома за титул самой красивой сотрудницы Кыштымского машиностроительного объединения боролись шесть очаровательных участниц.

Конкурс открылся фееричным выступлением шоу-балета «Шик» из города Челябинска.

Претенденткам на звание «Мисс КМО» предстояло пройти три конкурсных этапа. Сначала девушки представили визитные карточки, рассказав о своих увлечениях. Так, сотрудница планово-экономического отдела Ольга Лалович исполнила завораживающий восточный танец, а представительница заводоуправления Валентина Гозгешева вместе со своими помощницами продемонстрировала коллекцию модной одежды.

Следующим испытанием стал интеллектуальный конкурс. Участницам приходилось обыгрывать задания, которые они получали в режиме онлайн с помощью специальных технических устройств. Стоит отметить, что ни одна сотрудница АО «КМО» не растерялась и успешно справилась с интеллектуальным заданием.

Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях.

Ни одна участница не осталась без подарков. Социальными партнёрами конкурса выступили соляная комната «Дыши морем», салон цветов и подарков «Модный букет», кондитерская «Малахит», «Инфинити шоп»

В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Алёна Кондратьева. От генерального спонсора конкурса – АО «КМО» – ей вручили сертификат на 10 тысяч рублей. «Мисс интеллект» признана Надежда Спирина из отдела труда и заработной платы. Она стала обладательницей денежного сертификата на 15 тысяч рублей. «Мисс Улыбка» стала Валентина Гозгешева, «Мисс Очарование» – Любовь Чуйкина из отдела технического контроля. Титул "Мисс артистичность" - за юрисконсультом Анелией Галкиной.

Титул «Мисс КМО» присудили Ольге Лалович. Ей и достался главный приз – сертификат на 20 тысяч рублей.