Будет – не будет – будет. В Кыштыме всё-таки состоится конкурс красоты

Автор: КР от Вчера, 15:17 Категория: Культура

Как уже сообщалось на сайте «КР», городской конкурс красоты «Мисс Кыштыма», который должен был пройти в Народном доме в предстоящие выходные, отменили по неизвестным причинам.

Сегодня же стало известно, что конкурс всё-таки состоится. Правда, дату перенесли на 22 февраля.

– Возникшие вопросы, которые помешали провести конкурс «Мисс Кыштыма» на этой неделе, уладили, – сказал сайту «КР» его организатор, режиссёр театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев. – Репетиционный процесс возобновляется в эту пятницу.

Всего в конкурсе красоты примет участие шесть очаровательных представительниц прекрасного пола Кыштыма. Их возраст – от 22 до 29 лет.