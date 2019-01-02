Будет – не будет – будет. В Кыштыме всё-таки состоится конкурс красоты Автор: КР от Вчера, 15:17 Категория: Культура 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», городской конкурс красоты «Мисс Кыштыма», который должен был пройти в Народном доме в предстоящие выходные, отменили по неизвестным причинам. Сегодня же стало известно, что конкурс всё-таки состоится. Правда, дату перенесли на 22 февраля. – Возникшие вопросы, которые помешали провести конкурс «Мисс Кыштыма» на этой неделе, уладили, – сказал сайту «КР» его организатор, режиссёр театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев. – Репетиционный процесс возобновляется в эту пятницу. Всего в конкурсе красоты примет участие шесть очаровательных представительниц прекрасного пола Кыштыма. Их возраст – от 22 до 29 лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить