Прекрасной половине Кыштыма предлагают принять участие в конкурсе красоты Автор: КР от Вчера, 10:55 Категория: Культура 0 Режиссёр театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев задумал возродить конкурс «Мисс Кыштыма». После восьмилетней паузы красавицы нашего города смогут снова посостязаться за это звание. Его обладательницами, начиная с 1998 года, стали 13 девушек. Зачинателями этого конкурса стали работники дворца культуры «Победа». По словам художественного руководителя Эвелины Алферовой, сначала в нём принимали участие уже работающие незамужние девушки. Но со временем претендентки на корону «молодели», и к 2010 году среди них были, в основном, старшеклассницы и студентки местных учебных заведений. Тогда-то вместо «Мисс Кыштыма» появился популярный по сей день конкурс «Мисс Радиозаводчанка». Кастинг на конкурс «Мисс Кыштыма» состоится 19 ноября с 19 до 21 часа в Народном доме. По задумке культработников, в нём смогут поучаствовать девушки от 16 до 28 лет ростом не ниже 170 сантиметров. С собой они должны принести платье не ниже колен, раздельный купальник и туфли на высоком каблуке. Ожидается, что первое выступление конкурсанток пройдёт на сцене Народного дома в День студенчества, 25 января. Они представят зрителям свои визитные карточки и общий танец. – Финал будет посвящён Международному женскому дню – он состоится в марте, – говорит Алексей Хажеев. – Участницы продефилируют в купальниках, вечерних платьях и примут участие в конкурсе импровизаций по мотивам программы телеканала «СТС» «Слава Богу, ты пришёл». Главным сюрпризом возрождённого конкурса красоты станет встреча всех прежних обладательниц звания «Мисс Кыштыма» на одной сцене. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить