Прекрасной половине Кыштыма предлагают принять участие в конкурсе красоты

Автор: КР от Вчера, 10:55 Категория: Культура

Режиссёр театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев задумал возродить конкурс «Мисс Кыштыма». После восьмилетней паузы красавицы нашего города смогут снова посостязаться за это звание. Его обладательницами, начиная с 1998 года, стали 13 девушек.

Зачинателями этого конкурса стали работники дворца культуры «Победа». По словам художественного руководителя Эвелины Алферовой, сначала в нём принимали участие уже работающие незамужние девушки.

Но со временем претендентки на корону «молодели», и к 2010 году среди них были, в основном, старшеклассницы и студентки местных учебных заведений. Тогда-то вместо «Мисс Кыштыма» появился популярный по сей день конкурс «Мисс Радиозаводчанка».

Кастинг на конкурс «Мисс Кыштыма» состоится 19 ноября с 19 до 21 часа в Народном доме. По задумке культработников, в нём смогут поучаствовать девушки от 16 до 28 лет ростом не ниже 170 сантиметров. С собой они должны принести платье не ниже колен, раздельный купальник и туфли на высоком каблуке.

Ожидается, что первое выступление конкурсанток пройдёт на сцене Народного дома в День студенчества, 25 января. Они представят зрителям свои визитные карточки и общий танец.

– Финал будет посвящён Международному женскому дню – он состоится в марте, – говорит Алексей Хажеев. – Участницы продефилируют в купальниках, вечерних платьях и примут участие в конкурсе импровизаций по мотивам программы телеканала «СТС» «Слава Богу, ты пришёл».

Главным сюрпризом возрождённого конкурса красоты станет встреча всех прежних обладательниц звания «Мисс Кыштыма» на одной сцене.