В Кыштыме корону красоты надели на секретаря мирового судьи

Автор: КР от Вчера, 23:11 Категория: Общество

Сегодня вечером в Народном доме прошёл главный городской конкурс красоты. На титул «Мисс Кыштыма» претендовали шесть девушек – Оксана Колесникова, Екатерина Казакова, Наталья Кудиярова, Екатерина Суворова, Ирина Юдина и Ирина Киселёва. При этом две из них участвовать согласились буквально за месяц до выхода на сцену.

Визитная карточка, дефиле в модной одежде и вечерних платьях, интеллектуальный конкурс, аэробика – стандартный набор конкурса красоты. Однако организаторы в каждое задание внесли изюминку.

Особенно интересным и во многом решающим стал интеллектуальный конкурс. Известная в прошлом кыштымская команда КВН «Гвозди» для каждой девушки подготовила сюрприз, по аналогии с популярным шоу канала СТС – «Слава богу, ты пришёл!». Девушкам приходилось выкручиваться из самых непростых и смешных ситуаций.

– Сначала было видно, что многие девушки волновались, – сказал сайту «КР» шоумен и член жюри Валерий Филиппов. – Знаю, что они очень сильно переживали ещё до начала конкурса, так как им казалось, что всё, что они подготовили, «сырое» и неотрепетированное. Может, и это сказалось. В остальном конкурс получился интересным. Помог раскрыть не только красоту, но и душу каждой девушки.

По результатам конкурса обладательницей короны красоты стала Ирина Юдина, секретарь мирового судьи.

– Это была моя мечта, – сказала она сайту «КР» сразу после объявления победителя. – Решиться на участие было непросто. Всегда задавала себе вопрос: «Смогу ли я?». Эмоции переполняют. Теперь надо бросить все силы на исполнение моей второй мечты – съездить в Париж.

По голосованию зала ленту «Мисс зрительских симпатий» наделе на сотрудницу правоохранительных органов Ирине Киселёвой. К слову, до результата Ирины Юдиной ей не хватило всего одного балла.

«Мисс творчество» жюри отдало Оксане Колесниковой. Ленту «Мисс элегантность» получила Екатерина Казакова. Наталью Кудиярову признали как «Мисс Очарование». «Мисс улыбка» – Екатерина Суворова.