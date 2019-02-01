В Кыштыме определят «Мисс радиозаводчанку»

Автор: КР от Сегодня, 14:01 Категория: Культура

В нашем городе в шестой раз пройдёт конкурс «Мисс радиозаводчанка». За этот титул и главный приз в размере 25 000 рублей поборются шесть работниц этого предприятия. Имена участниц пока держатся в тайне.

Как сказала сайту «КР» художественный руководитель дворца культуры «Победа» Марианна Шведченко, претенденткам уже выдано домашнее задание – самостоятельно озвучить сюжет из кинофильма или мультфильма.

Кроме него девушки должны будут продемонстрировать кулинарные способности, выступить с самопрезентацией и спародировать известных звёзд.

Конкурс состоится во дворце культуры «Победа» 14 марта в 18:00. В фойе будет развернута ярмарка-выставка поделок мастеров прикладного творчества.