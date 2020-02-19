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В Кыштыме на машиностроительном объединении впервые выберут «Мисс КМО»

Сегодня, 09:46 Категория: Культура
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Конкурс самых красивых и обаятельных сотрудниц Кыштымского машиностроительного объединения впервые пройдёт в рамках празднования 8 Марта.

 

В преддверии международного женского дня на сцену Народного дома выйдут семь сотрудниц АО «КМО». Им предстоит продемонстрировать свои лучшие качества и талант. Участницы будут соревноваться за денежный приз. Его размер пока не уточняется.

 

Вход на корпоративный конкурс красоты – только по пригласительным билетам.

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Теги: Кыштым КМО конкурс красоты

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