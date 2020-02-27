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Студенты ЮУрГУ разработают дизайн-проекты набережных в Кыштыме

Вчера, 16:04 Категория: Общество
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Фото Максима Марининова

 

Будущие архитекторы, дизайнеры и преподаватели одного из ведущих вузов региона присоединились к реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

 

Наибольшую сложность для участия городов в конкурсе на лучший проект формирования комфортной городской среды представляет разработка дизайн -проектов общественных территорий. Будущие архитекторы вызвались помочь и провели выездной рейд в Кыштым.

 

После встречи с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой и знакомством с историей города студенты разделились на две команды по пять человек. За каждой закрепили общественную территорию.

 

– Я стала инициатором идеи благоустройства набережной на Нижнем Кыштыме, которая будет прекрасным местом отдыха. Для меня важно внести свой вклад в историю Кыштыма, – поделилась наша землячка Яна Копылова, студентка IV курса ЮУрГУ.

 

Вторая группа для разработки дизайн-проекта выбрала набережную в центре города. Это участок от мостика на улице Республики, 10 вдоль физкультурно-спортивного комплекса.

 

Для будущих архитекторов такой формат работы – прекрасная возможность применить знания не на виртуальных площадках, а на реальных общественных территориях. Защита студенческих работ состоится в марте.

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Теги: Кыштым Нацпроект «Жильё и городская среда» Набережные Кыштыма Дизайн проекты студентов ЮУрГУ

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