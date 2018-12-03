В Кыштыме объявлен призовой фонд для лучших дизайнеров Автор: КР от Вчера, 15:04 Категория: Общество 0 Администрация Кыштымского городского округа совместно с благотворительным фондом местных предпринимателей «Добро» объявила открытый конкурс на лучший дизайн-проект благоустройства набережной в центре города – вдоль речки Кыштымки от машиностроительного объединения до физкультурно-спортивного комплекса. Авторские работы должны максимально сохранить исторически сложившуюся градостроительную ситуацию, при этом важно учесть особенности существующих объектов в историческом центре Кыштыма. Самые интересные идеи и оптимальные решения будут использованы в благоустройстве ещё одной общественной территории нашего города. Работы конкурсантов будут оцениваться по десяти критериям: оригинальность подхода к благоустройству, многофункциональность, комплексность и технологичность предложенных решений, организация мест отдыха с учётом маломобильных групп населения, реальность и экономическая составляющая проекта, и так далее. Интерес к конкурсу уже проявили 15 участников из Кыштыма, Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга. Призовой фонд – 70 тысяч рублей. Итоги подведут до конца марта следующего года. Заявки на участие принимаются до 1 марта, конкурсные работы – до 15 марта 2019 года по адресу: город Кыштым, улица Ленина, 44, корпус Б, офис №1, электронная почта: fond.dobro@inbox.ru. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить