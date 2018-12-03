В Кыштыме объявлен призовой фонд для лучших дизайнеров

Автор: КР от Вчера, 15:04 Категория: Общество

Администрация Кыштымского городского округа совместно с благотворительным фондом местных предпринимателей «Добро» объявила открытый конкурс на лучший дизайн-проект благоустройства набережной в центре города – вдоль речки Кыштымки от машиностроительного объединения до физкультурно-спортивного комплекса.

Авторские работы должны максимально сохранить исторически сложившуюся градостроительную ситуацию, при этом важно учесть особенности существующих объектов в историческом центре Кыштыма. Самые интересные идеи и оптимальные решения будут использованы в благоустройстве ещё одной общественной территории нашего города.

Работы конкурсантов будут оцениваться по десяти критериям: оригинальность подхода к благоустройству, многофункциональность, комплексность и технологичность предложенных решений, организация мест отдыха с учётом маломобильных групп населения, реальность и экономическая составляющая проекта, и так далее. Интерес к конкурсу уже проявили 15 участников из Кыштыма, Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга.

Призовой фонд – 70 тысяч рублей. Итоги подведут до конца марта следующего года.

Заявки на участие принимаются до 1 марта, конкурсные работы – до 15 марта 2019 года по адресу: город Кыштым, улица Ленина, 44, корпус Б, офис №1, электронная почта: fond.dobro@inbox.ru.