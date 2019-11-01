На Южном Урале установили более двухсот детских и спортивных площадок

Автор: КР от Вчера, 14:55 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

В рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Челябинской области в этом году установили 210 детских и спортивных площадок.

Об этом на совещании у губернатора Челябинской области Алексея Текслера доложил глава регионального минстроя Виктор Тупикин.

С 1 января 2018 года по 1 ноября 2019 года органы местного самоуправления Челябинской области утвердили 68 проектов планировки жилых территорий. Во всех предусмотрены спортивные и детские площадки. Их установка выполняется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– В рамках реализации проекта за два года было установлено 363 детских и спортивных площадок: в 2018 году – 153 детских и спортивных площадки, из них 134 – при благоустройстве дворовых территорий, 19 - общественных территорий. В 2019 году количество установленных площадок возросло до 210, из них 149 – в дворовых территориях, 61 – в общественных территориях, – сказал Виктор Тупикин.

Решение об установке детских и спортивных площадок на дворовой территории, дизайн-проект принимают собственники многоквартирных домов на общем собрании.

Установка площадок по проекту отнесено к дополнительному перечню работ, выполняемых с обязательным софинансированием собственников в размере трёх процентов.

В Кыштыме в 2019 году было приобретено и установлено 13 детских игровых площадок. На эти цели направили один миллион 349 тысяч рублей.