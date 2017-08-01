Челябинская область вошла в число лучших субъектов России по формированию комфортной городской среды

Автор: КР от Вчера, 11:29 Категория: Общество

Южный Урал занял седьмое место из 85 регионов страны в рейтинге самых активных территорий по реализации программы благоустройства мест проживания и отдыха людей Рейтинг составлен министерством строительства РФ. Лидерами являются Калужская область, Красноярский край и Чеченская республика.

Во вторник на совещании с главами муниципальных образований губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что в соответствии с этим рейтингом в дальнейшем будут выделяться регионам средства на благоустройство. Глава региона попросил активизировать работу по выполнению работ по программе текущего года, а также подготовить планы на 2018 год.

По информации министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, при расчёте рейтинга учитывалась динамика реализации проекта, вовлечённость граждан и региональных властей, выполнение всех требований программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время работы по ее реализации выполнены более чем на 31%.

Реализация проекта на территории области осуществляется в соответствии с дорожной картой, утверждённой губернатором Борисом Дубровским. Общий объем финансирования проекта составил один миллиард 190 миллионов рублей.

Напомним, сегодня в Кыштыме через час начнёт работу региональный форум «Городская среда Челябинской области». В нём примут участие главы городов и районов, председатели Собраний депутатов муниципальных образований, секретари местных отделений партии «Единая Россия». Всего ожидается до 250 человек.

С докладом «О ходе реализации партийного проекта «Городская среда» выступит секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш. Но перед этим участники форума осмотрят три объекта, благоустроенных по проекту «Городская среда». Это общий двор трёх многоэтажных домов на улице Ленина, реконструированный дворовый проезд на улице Интернационала и уникальную набережную к учреждению культуры «Народный дом».

Сайт «КР» будет освещать работу форума.