Борис Дубровский поставил задачу включать в перечень объектов по проекту Городская среда и памятники старины

Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: Общество

Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований максимально использовать возможности программы «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства территорий.

– В каждом городе есть удивительные объекты, с которыми связана история, – отметил глава региона в ходе аппаратного совещания со своими заместителями и министрами. – Они нуждаются в особой защите. Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы сохранять городскую среду – фонтаны, скверы, парки. Не только строить новое, но и поддерживать в нормальном состоянии то, что было построено до нас.

Ранее сайт «КР» уже сообщал о том, что глава региона утвердил программу благоустройства населённых пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы. За пять лет в ремонт дворовых и общественных территорий в регионе будет вложено более пяти миллиардов рублей.

На прошлой неделе губернатор посетил в Кыштыме православную выставку-ярмарку, проходившую в парке у Белого дома. Осмотрев экспозицию, Дубровский обратил внимание на старинный чугунный фонтан, расположенный перед демидовской усадьбой. Он поинтересовался у главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой судьбой полуразрушенного памятника старины и получил заверения, что готовится проект по его спасению.

Не исключено, что именно этот пример и ему подобные навели главу региона на идею расширить перечень объектов, которые муниципалитеты могут вносить в свои программы по благоустройству «Городская среда».