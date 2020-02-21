В Кыштыме проведут экспертизу крытого катка

Сегодня, 14:08 Категория: Общество

141

0

За прошлый год проделана большая работа по обустройству ледовой арены и уже в эти выходные состоится техническая экспертиза вентиляционного оборудования.

Как сказал сайту «КР» начальник отдела капитального строительства Кыштымского городского округа Сергей Глазков, осталось доработать вентиляционную систему. Все проблемы, которые возникали во время строительства, успешно устранены. Главный холодильный агрегат для поддержания постоянной температуры льда работает исправно, на поле наносится чистовой слой и разметка.

Напомним, в мае прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в наш город с рабочим визитом. Тогда у недостроя его встретили юные хоккеисты и их родители. Они обратились с просьбой решить наболевший вопрос об открытии крытого катка в Кыштыме.

После открытия объекта, по словам директора «Академии хоккея» Марии Меньшаковой, на льду будут заниматься хоккеисты, также начнётся набор тренеров и возможно появится секция фигурного катания.