Завершение строительства крытого катка в Кыштыме не сдвинулось с мёртвой точки. Даже после письма президенту РФ

Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Спорт

Судьба крытого катка на 270 зрительских мест, корпус которого возведён кыштымскими предпринимателями Андреем Перевощиковым и Дмитрием Трошиным напротив проходной радиозавода, волнует не только жителей нашего города, но и хоккеистов Озёрска.

Напомним, энтузиасты хоккея Андрей Перевощиков и Дмитрий Трошин затеяли строительство спортивного сооружения в 2010 году. Предприниматели вложили в каток почти 140 миллионов рублей. Сегодня он состоит из двух объектов. Административно-бытовая часть сдана в эксплуатацию и функционирует. В ней располагаются кафе-бар «Ледовый», тёплые раздевалки, зал заседаний. Вторая часть – ледовая арена – представляет собой объект незавершённого строительства. Чтобы вдохнуть в него жизнь, необходимо оборудовать каток вентиляцией, трибунами на 270 зрительских мест, техникой для заливки и обслуживания льда и – самое главное – системой холодоснабжения. На эти цели требуется порядка 85 миллионов рублей.

Весной появилась надежда на благополучный и весьма скорый конец «ледникового периода». В марте 2016 года в Кыштыме по инициативе главы округа Людмилы Шеболаевой состоялось заседание Палаты городских округов Совета муниципальных образований Челябинской области, в рамках которого руководители территорий и губернатор Борис Дубровский осмотрели сооружение и убедились в его социальной значимости. Глава региона по горячим следам дал поручения министерству физической культуры и спорта. В соответствии с пунктом 3 этих поручений было запланировано завершение строительства в рамках государственно-частного партнёрства в 2016-2017 году. В самом Кыштымском городском округе разработан «План мероприятий приобретения в муниципальную собственность крытого катка с искусственным льдом».

Радостная весть окрылила поклонников хоккея. Но дело пока не сдвинулось с мёртвой точки. Папа юного хоккеиста Игорь Тараканов отправил письмо президенту России Владимиру Путину через его интернет-приёмную. Оттуда жалоба ушла по подведомственности: в министерство физкультуры и спорта Челябинской области и в администрацию Кыштымского городского округа.

«Минспортом Челябинской области приняты необходимые меры по организации проведения оценки объекта недвижимости… Администрацией Кыштымского городского округа получено согласие предпринимателей на реализацию объекта незавершённого строительства. В адрес губернатора Челябинской области Б.А.Дубровского было направлено письмо №11/1874 для принятия решения о выделении средств из областного бюджета… До настоящего времени решение о выделении денежных средств не принято», – ответил Тараканову министр спорта региона Леонид Одер в письме, датированном 9 декабря 2016 года.

Губернатор пока не отказал Кыштыму, но и решения не принял. В администрации округа надеются на положительное решение вопроса, но считают, что самый разумный и короткий путь­ – передать объект на баланс муниципалитета, а затем получить из области деньги для приобретения оборудования.

– Решение вопроса по окончанию строительства может быть рассмотрено в случае передачи объекта в собственность Кыштымского городского округа (ДЮСШ «Академия хоккея»). Ранее рассматривавшийся вариант выкупа данного объекта обременителен для бюджета, – пояснил заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин.

Андрей Перевощиков и Дмитрий Трошин не готовы к безвозмездной передаче ледовой арены в муниципальную собственность. Конечно, они создавали её не ради коммерции, а в интересах детей и любимого вида спорта. Но поскольку гарантированной на исходной позиции поддержки от области не оказалось, комплекс потребовал от создателей столько сил и средств, что расстаться с ним просто так пока не представляется возможным. С другой стороны, завершение объекта, его дальнейшая эксплуатация в нынешнем виде для них бессмысленна.

Так есть ли перспективы у крытого катка?

Алексей Заикин надеется на лучшее. По его словам, в ближайшее время состоится встреча с участием всех заинтересованных лиц и, скорее всего, не одна. Возможно, тогда удастся продвинуться в решении «замороженного» вопроса.