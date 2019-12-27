В Кыштыме завершено строительство крытого катка. Полным ходом идут пуско-наладочные работы

Вчера, 09:00 Категория: Спорт

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Объект осмотрела комиссия под руководством главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

Сейчас на площадке намораживается искусственный лёд.

Напомним, в мае этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в наш город с рабочим визитом. Тогда у недостроя его встретили юные хоккеисты и их родители. Они обратились с просьбой решить наконец-то наболевший вопрос отсутствия крытого катка в городе.

Глава региона в тот же день распорядился выделить на завершение строительства 96 миллионов 865,8 тысяч рублей. Поставил сроки – сделать ледовую арену до конца 2019 года.

– За короткий срок освоить такой объём работ было достаточно сложно, – сказала Людмила Шеболаева. – Объект незавершённого строительства – каток – строили кыштымские предприниматели Андрей Перевощиков и Дмитрий Трошин. Первая очередь – административно-бытовой корпус – была сдана в эксплуатацию в 2015 году. Незавершённый объект, по существу – коробка вместе с документацией – был принят в муниципальную собственность в прошлом году. Кроме остатков по сводно-сметному расчёту возникло достаточно много дополнительных работ.

На 31 декабря, как и планировалось, завершены работы по всем основным контрактам.

– Технологии, используемые на ледовом поле в Кыштыме, стали инновационными и пилотными для Южного Урала. Установлена энергоэффективная система, – рассказывает сайту «КР» коммерческий директор челябинской компании «Леддел Холод» Максим Волкодав. – На катке уложено более 20 тысяч метров труб, сейчас регулируем всю систему, чтобы она нигде не завоздушилась. На расчётные параметры выйдем в начале января.

В фойе крытого катка уже установлено новое оборудование для заточки коньков. А рядом расположены стойки с коньками. Их будут выдавать напрокат.

Открытие долгожданной ледовой площадки не за горами. В ближайшее время дата будет назначена.