В Кыштыме назначена предварительная дата сдачи крытого катка в эксплуатацию

Автор: КР от Сегодня, 16:55 Категория: Спорт

Фото Максима Марининова

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и члены общественной группы проинспектировали строительство крытого катка, который находится напротив радиозавода.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил завершить строительство объекта до конца года. Из областного бюджета на эти цели направлено 97 миллионов рублей.

Сейчас на катке работают три подрядчика. В основном помещении ведётся монтаж вентиляционной системы, ледового поля и освещения.

– Работы ещё достаточно. Отставание от графика на сегодняшний день составляет сутки. Подрядчики работают без выходных. Заказчиком работ выступает отдел капитального строительства, – сказала Людмила Александровна.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, дата проведения рабочей комиссии по приёмке крытого катка в эксплуатацию предварительно назначена на 20 декабря.